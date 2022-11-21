12 yaşındaki kahraman çocuk, 4 yaşındaki çocuğu alevlerin içinden kurtardı

Erzurum'da 12 yaşındaki Afgan çocuk, başka bir Afgan ailenin evinde çıkan yangına girerek 4 yaşındaki Arman Haseki'yi kurtardı. Afganların yaşadığı Başak Evler Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında sobadan dolayı yangın çıktı. O sırada evde tek başına yangında kalan 4 yaşındaki çocuk, sokakta oynayan Samıullah Mangal tarafından kurtarıldı. Yangon sonrası çocuğuna sarılan anne ise gözyaşlarını tutamadı. Olay anını anlatan anne ise kahraman afgan çocuğa teşekkür etti.
Anne Heseki; "İşim vardı ve kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Mahalleye geldiğimde evimizde yangının çıktığını gördüm. Oğlum evdeydi, bir anda çok korktum. Ama oğlumu bizimle aynı mahallede oturan Samıullah'ın kurtardığını gördüm. O an çok mutlu oldum. Artık o bizim evimizin küçük kahramanı. Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım. Eşim Seyyid İshak bir yıl önce bizi bırakıp Yunanistan'a kaçtı ve bir daha kedisinden haber alamadım. Çocuğumla yokluk içinde yaşıyoruz. Şimdi ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilmiyorum" dedi.
O anları büyük bir heyecanla anlatan ortaokul birinci sınıf öğrencisi Samıullah Mangal, "Arkadaşlarımla sokakta bilye oynuyorduk. Önünde oynadığımız binanın ikinci katındaki evin penceresinden dumanlar çıktığını gördük. Arkadaşlarım ailelerine haber vermek için evlerine giderken ben de dumanların çıktığı binaya girdim. Dumanların ikinci kattan geldiğini görünce merdivenlerden hızla yukarı çıktım.