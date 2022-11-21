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Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:26 Son Güncelleme: 21.11.2022 12:42

12 yaşındaki kahraman çocuk, 4 yaşındaki çocuğu alevlerin içinden kurtardı

Erzurum’da ağırlıklı olarak Afgan ailelerin yaşadığı bir mahallede sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında evde tek başına kalan 4 yaşındaki çocuğu o sırada sokakta bilye oynayan Afgan çocuk Samıullah’ın alevlerin içine girerek kurtardı. Kahraman çocuğa aile teşekkür etti.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
12 yaşındaki kahraman çocuk, 4 yaşındaki çocuğu alevlerin içinden kurtardı

Erzurum'da 12 yaşındaki Afgan çocuk, başka bir Afgan ailenin evinde çıkan yangına girerek 4 yaşındaki Arman Haseki'yi kurtardı. Afganların yaşadığı Başak Evler Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında sobadan dolayı yangın çıktı. O sırada evde tek başına yangında kalan 4 yaşındaki çocuk, sokakta oynayan Samıullah Mangal tarafından kurtarıldı. Yangon sonrası çocuğuna sarılan anne ise gözyaşlarını tutamadı. Olay anını anlatan anne ise kahraman afgan çocuğa teşekkür etti.

Anne Heseki; "İşim vardı ve kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Mahalleye geldiğimde evimizde yangının çıktığını gördüm. Oğlum evdeydi, bir anda çok korktum. Ama oğlumu bizimle aynı mahallede oturan Samıullah'ın kurtardığını gördüm. O an çok mutlu oldum. Artık o bizim evimizin küçük kahramanı. Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım. Eşim Seyyid İshak bir yıl önce bizi bırakıp Yunanistan'a kaçtı ve bir daha kedisinden haber alamadım. Çocuğumla yokluk içinde yaşıyoruz. Şimdi ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilmiyorum" dedi.

O anları büyük bir heyecanla anlatan ortaokul birinci sınıf öğrencisi Samıullah Mangal, "Arkadaşlarımla sokakta bilye oynuyorduk. Önünde oynadığımız binanın ikinci katındaki evin penceresinden dumanlar çıktığını gördük. Arkadaşlarım ailelerine haber vermek için evlerine giderken ben de dumanların çıktığı binaya girdim. Dumanların ikinci kattan geldiğini görünce merdivenlerden hızla yukarı çıktım.

Kapıya tekme ile vurmamla açıldı. İçeri girdiğimde alevler sobanın olduğu odadaydı. Çocuk ise hemen giriş tarafındaydı. Ağlıyor ve çok korkmuştu. Sonra elimi uzatıp tuttum ve birlikte aşağı indik. Sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü" diye konuştu.

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12 yaşındaki kahraman çocuk, 4 yaşındaki çocuğu alevlerin içinden kurtardı
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