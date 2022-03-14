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Giriş Tarihi: 15.3.2022

Kahraman anne

ASLIŞAH NARGÜL ASLIŞAH NARGÜL
Kahraman anne
VAN'IN İpekyolu ilçesinde, evde elektrik kontağından çıkan yangını fark eden anne, 3 çocuğunu uyandırarak evden çıkmalarını sağladı. İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde Magada Sağlam'a ait tek katlı evde saat 03.30 sıralarında elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken, yangına uykuda yakalanan anne Magada Sağlam ve 3 çocuğu son anda kurtuldu. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Karşı binada oturan Magada Sağlam'ın akrabası Şaban Sağlam, yangının sabah saat 03.30'da çıktığını belirterek "Baktık alevler yükseliyor. Biz gelene kadar yengem uykuda olan 3 çocuğunu kurtarmıştı. Yengem ateşin yükseldiğini fark edince çocuklarını uyandırıp, evden son anda çıkartmış" diye konuştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahraman anne
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