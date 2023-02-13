Haberler Yaşam Haberleri Kahraman baba
Giriş Tarihi: 14.2.2023

Kahraman baba

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kahraman baba
Hatay'ın Cebrail Mahallesi'nde 7 katlı Umut Apartmanı'nın en son katında oturan 5 kişilik Evci ailesi enkazda kaldı. Petshop işleten Adem Evci, eşi Hayriye, kızları Gülümsu (10), Esma Nur (8) ile Emrullah (6) çocuk odasında sıkıştı. Bulundukları yerin yanında bacayı fark eden baba, taşla betonu ezerek bacadan güçlükle çıktı. Bütün gücüyle enkazı taşla ezmeye devam eden baba 5 saat sonra iki kızını kurtarmayı başardı. Baba, bulduğu mutfak tüpüyle bu kez taşları saatlerce ezerek kırdı ve önce eşini, daha sonra ise Emrullah'ı sıkıştığı yerden aldı.



Eşi ve oğluyla Adana Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren Adem Evci, "Bina birinci kat pozisyona gelmişti. Bacayı taş ve 12 kilogram ağırlığındaki mutfak tüpüyle genişlettim, önce iki kızımı, sonra eşimi ve oğlumu kurtardım. Allah kimsenin başına böyle bir olay yaşatmasın. İki kızım şu an anneannelerinin yanında. En kısa zamanda bir araya geleceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Akşener'e Malatya'da tepki: Burası siyaset yeri değil! İYİ Partililerden depremzedelere küfür
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KKTC'de yakalanmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki binalar için açıklama: Ay sonuna kadar inşaatları başlatacağız
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün deprem gündemiyle toplanıyor
Hatay'da Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan 'depremzede' olarak kaldığı otelde yakalandı
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahraman baba
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA