Kahraman baba

Hatay'ın Cebrail Mahallesi'nde 7 katlı Umut Apartmanı'nın en son katında oturan 5 kişilik Evci ailesi enkazda kaldı. Petshop işleten Adem Evci, eşi Hayriye, kızları Gülümsu (10), Esma Nur (8) ile Emrullah (6) çocuk odasında sıkıştı. Bulundukları yerin yanında bacayı fark eden baba, taşla betonu ezerek bacadan güçlükle çıktı. Bütün gücüyle enkazı taşla ezmeye devam eden baba 5 saat sonra iki kızını kurtarmayı başardı. Baba, bulduğu mutfak tüpüyle bu kez taşları saatlerce ezerek kırdı ve önce eşini, daha sonra ise Emrullah'ı sıkıştığı yerden aldı.Eşi ve oğluyla Adana Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren Adem Evci, "Bina birinci kat pozisyona gelmişti. Bacayı taş ve 12 kilogram ağırlığındaki mutfak tüpüyle genişlettim, önce iki kızımı, sonra eşimi ve oğlumu kurtardım. Allah kimsenin başına böyle bir olay yaşatmasın. İki kızım şu an anneannelerinin yanında. En kısa zamanda bir araya geleceğiz" dedi.