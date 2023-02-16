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Giriş Tarihi: 16.2.2023 09:11 Son Güncelleme: 16.2.2023 09:25

Kahraman baba ailesini enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalanan 47 yaşındaki İsmet Kaşlıoğlu yıkılan evin enkazından 5 kişilik ailesini çıkardı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kahraman baba ailesini enkazdan çıkardı

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depreme Adıyaman'da yakalanan Kaşlıoğlu ailesinin tek katlı evleri yıkıldı. Baba İsmet Kaşlıoğlu (47) enkaz altında kalan eşi Fatma (40), oğlu Ahmet (20), 12 yaşındaki oğlu Abuzer , 6 yaşındaki oğlu Aras ve kızı Eylül'ü (14) kurtardı. Kendisi de kalp krizi geçiren İsmet Kaşlıoğlu Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalp ameliyatı geçiren Kaşlıoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmet Kaşlıoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: "Tek katlı ev üzerimize çöktü, evin bir bölgesinde bir boşluk gördük ve kendi çabamla kazıyarak bir çıkış yeri ayarladım. Enkaz altında kalan 4 çocuğumu ve eşimi çıkarmayı başardım. Daha sonra kendim de çıktım. Fakat çok yoruldum hava karlı ve çok soğuktu. Soğuk havada yaklaşık 3 saat kaldım o arada kalp krizi geçirdim"

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Kahraman baba ailesini enkazdan çıkardı
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