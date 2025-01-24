Kahraman doktor 15 kişiyi kurtardı

Adana'da özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Emre Durdağ (45), Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamı yitirdiği otel yangınında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ, 2 çocuğuyla birlikte toplam 15 kişi kurtardı. Yangında çarşafın kopması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralanan Doç. Dr. Gülşen Durdağ'ın Ankara'da tedavisi sürüyor. Eşinin yanından ayrılmayan Prof. Dr. Emre Durdağ, sosyal medya hesabından, "Herkese güzel düşünceleri için çok teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

ÇOCUKLARIYLA TATİLE ÇIKTILAR

Aynı hastanede görev yapan Durdağ çifti sömestri tatilini fırsat bilip 2 çocuğuyla birlikte Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'ne gitti. Neşe içinde geçen tatil 21 Ocak gecesi felakete dönüştü. Otelin mutfak bölümünde çıkan ve tüm binayı saran yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangında Doktor Emre Durdağ'ın ailesiyle birlikte 15 kişiyi kurtardığı ortaya çıktı.

DAĞCILIK EĞİTİMİ ALMIŞ

Yangının çıktığı esnada, 7'nci kattaki odalarından çıkış yolu bulamayan Durdağ ailesi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden sarkıttılar. Prof. Dr. Emre Durdağ, daha önce aldığı dağcılık eğitimi sayesinde, ailesi ve oteldeki diğer konukları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişti. Zamanla yarışan Emre Durdağ, kendisi ve ailesi dahil olmak üzere toplam 15 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı.

EŞİ İNERKEN ÇARŞAF KOPTU

Ancak Dr. Gülşen Durdağ, yere yaklaştığı sırada çarşafın kopması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı. 15 kişiyi aşağıya indirmeye başaran kahraman Doktor Emre Durdağ, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveni ile kurtarıldı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Doç. Dr. Gülşen Durdağ'ın tedavisi Ankara'da sürerken, Prof. Dr.. Emre Durdağ, eşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Bu arada 15 kişiyi kurtaran Prof. Dr. Emre Durdağ, sosyal medya hesabından, "Orada her anne baba evlatlarını kurtarmaya çalıştı. Sadece ben değil pek çok hekim ve sağlıkçı arkadaşım pek çok cana dokundu. Vatandaşlar birbirleri için canlarını tehlikeye attılar. Hiç tanımadığım kişiler bana su ve polar verdiler. Hiç birinin hakkını ödeyemem. Herkese güzel düşünceleri için teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.