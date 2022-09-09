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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Kahraman Efe’ye ağlatan veda

İzmir’de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi 17 yaşındaki Efe Bazu hayatını kaybetti. Efe, memleketi Edirne’nin Keşan ilçesinde toprağa verildi

Kahraman Efe’ye ağlatan veda
TEKIRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi. Efe Bazu, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi. Bazu, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi. Efe'nin tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı konuldu. Ailesi ve arkadaşları Efe'nin tabutunun başında gözyaşı döktü. Liseli Efe, Yörüker Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. DHA

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Kahraman Efe’ye ağlatan veda
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