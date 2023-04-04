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Giriş Tarihi: 4.4.2023 17:34 Son Güncelleme: 4.4.2023 17:35

Kahraman itfaiye eri son yolculuğunu uğurlandı

Adapazarı'nda bir yangına müdahale sırasında çatıdan düşerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki itfaiye eri Yusuf Turgut son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Kahraman itfaiye eri son yolculuğunu uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi Derya Sokak'taki bir sitede çıkan yangına müdahale sırasında çatıdan aşağı düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki itfaiye eri Yusuf Turgut son yolculuğuna uğurlandı. Turgut için ilk tören görev yaptığı Büyükşehir İtfaiye Merkezi'nde düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için baba evine uğurlandı.

Turgut, Serdivan Aralık Emine Hanım Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Aralık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, mesai arkadaşları, sevenleri ile kalabalık bir cemaat katıldı.

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Kahraman itfaiye eri son yolculuğunu uğurlandı
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