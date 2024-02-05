Gemiden düşerek hayatını kaybetmişti: Kılavuz kaptan toprağa verildi!

2006 yılında Dolmabahçe Sarayı'na çarpmak üzere olan tankeri, saraya 200 metre kala son anda durduran Oğuz Kök, (63) Pazar sabahı kılavuzluk hizmeti vermek için çıktığı Cook Adaları bandıralı 176 metre uzunluğundaki "New Siham" isimli ticari gemiden düşerek şehit oldu.

1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden mezun kahraman kaptan için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genelş Müdürü Mustafa Bankoğlu, şehit kaptanın annesi Ruhiye, eşi Kamile, çocukları Gizem, Gökçe ve Özgür ile Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk ile meslektaşları katıldı.

"OĞUZ AĞABEYİN AİLESİ BİZLERE EMANET"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "Görevi başında şehit düşen kılavuz kaptanımız, mesai arkadaşımız meslek büyüğümüz, çok tecrübeli bir denizciyi ebediyete uğurlamanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz.

Bakanımızın önceden planlanan programı gereği yurtdışında olduğu için katılamadı. Taziye dileklerini iletmemi istedi. Oğuz ağabeyin ailesi bize ve camiamıza emanettir. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin yeri mekânı cennet olsun" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan konuşmaların ardından şehit Oğuz Kök için dua yapıldı. Yapılan duanın ardından Oğuz Kök'ün Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.

Tören sonrasında Oğuz Kök'ün cenazesi, Kadıköy Erenköy'de bulunan Sahrayı Cedid Cami'ne götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kahraman kaptan Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.