Kahraman kuyumcu soyguncuya karşı

Bursa'daki Fethiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda akıl almaz anlar yaşandı. Dükkanın önüne çalıntı bir ticari araçla ve kar maskesiyle gelen 21 yaşındaki F.M, gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanını elindeki silahla soymak istedi. O sırada dükkanda bulunan işletmeci, kapının önüne yanaşan araçtan şüphelendi. Kapının yanına giden kuyumcu, içeriye girmek isteyen soyguncuya direndi. Kapının önünde uzun süre direnen kuyumcu, soyguncu F.M'nin içeriye girmesine canı pahasına engel olmayı başardı. Kuyumcunun direnişiyle karşılaşan F.M, çevredekilerin durumu fark etmesinden korkarak geldigi çalıntı araçla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayından ardından polise başvuran kuyumcu, yaşananları anlatarak şikayetçi oldu. Mahalledeki ve çevredeki tüm kamera görüntülerini incelemeye alan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Amirliği ekipleri, soygun girişiminde bulunan. F.M' yi kısa sürede yakaladı. F.M'nin soygunda kullandığı aracı da silah zoruyla gasp ettiği anlaşıldı.