Kahraman madenciler: Uyarılara rağmen hayat kurtardılar!

4 yıllık maden işçisi Tolgahan Çekiç (28) artçı deprem olduğu sırada içeride kalmaya kararı verdiklerini belirterek, "Kendi önlemimizi alarak, canlının da tahkimatını yaptığımız için artçı depremde içeride bulunduk. Artçı olduğu zaman dışarıdan 'Çıkın' dediler ama güvene aldığımız için durmaya karar verdik. Durduğumuz zaman Yasemin Teyzeyi de tahkimat yaptığımız yere alıp orada biraz bekledik. Bina da yıkık olduğu için depreme çok dayanacak durumda değildi ama 'bu saatten sonra yapacak bir şey yok, kalalım' deyip teyzeyi sağlam bir yere getirip o koridorda bekledik" dedi.

Parademik mezunu olan 4 yıllık maden işçisi Berkay Uzun (25) ise canlarını riske atmalarının kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Orada bir can var, bizim canımızdan önce orada Yasemin Teyzenin canı var. Biz zaten bu hedef için gitmişiz. Orada yapmamız gereken deprem anında orada durmaktı. Artçı sarsıntı olduğu anda dışarıdan mühendislerimiz, amirlerimiz, 'Boşaltın artçı sarsıntı oluyor' dediler. O an 'Orada bırakmayalım, kalıyoruz arkadaşlar. Yasemin Teyzeyi alıp, öyle çıkacağız' dedik. 5 kişiydik, sadece ben değil, hepimizin canını riske atması beni çok duygulandırdı" diye konuştu.