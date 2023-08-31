Haberler Yaşam Haberleri Kahraman polis Fethi Sekin’i anmak için bisikletiyle bin 570 km yol yapacak
Giriş Tarihi: 31.8.2023 16:01 Son Güncelleme: 31.8.2023 16:21

Kahraman polis Fethi Sekin’i anmak için bisikletiyle bin 570 km yol yapacak

İzmir Adliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin anısına bisiklet yolcuğu yapacak olan Orhan Kotluk (45) bugün yola çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, Fethi Sekin heykeli önünde Kotluk’a Türk bayrağını teslim etti. Başsavcı Tosun, Kotluk’u düzenlenen törenin ardından uğurladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kahraman polis Fethi Sekin’i anmak için bisikletiyle bin 570 km yol yapacak

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk (45), Bayraklı Adliyesi'ni 5 Ocak 2017'de hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin için anma yolculuğu yapacak. Kotluk, Fethi Sekin'in kabrine götüreceği Türk bayrağını almak üzere adliye önüne geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, Adalet Sarayı İdari İşler Müdürü Akın Karesi ve adliye personeli bayrak teslim törenine katıldı. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, Türk bayrağını Kotluk'a teslim etti. Kotluk'un ise Türk bayrağını 1570 kilometre pedal çevirip, Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan Şehit Polis Fethi Sekin mezarı başında emniyet müdürüne teslim edeceği belirtildi.

BAŞSAVCI TOSUN: KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, "Şehidimizin hatırasını vatandaşlarımızın her bir ferdinin sahip çıkıp, yaşatması bizleri onurlandırıyor. Kahraman Fethi Sekin'in aziz hatırasını her daim canlı tutup, kalbimizde yaşatacağız" dedi.

BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZ KIYMETLİ

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ise "Şehitlik mefhumu, yüce bir mefhum. Şehidimize vefa borcunu göstereceğimiz her adımın göstergesi olarak buradayız. Fethi Sekin ve bütün şehitlerimiz bizim için kıymetli. Şehitlik mefhumu bizim yapı harcımız. Bunu gençlerimizin aklında yer etmesini sağlayacak her adım bizim için önemli" diye konuştu.

Orhan Kotluk ise etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, "Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Lütfen unutmayın, onları unutturmayın" dedi.

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Kahraman polis Fethi Sekin’i anmak için bisikletiyle bin 570 km yol yapacak
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