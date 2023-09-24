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Giriş Tarihi: 25.9.2023

Kahraman şoför

Bursa’da yokuş aşağı inen beton mikserinin freni patladı. Bir başka beton mikseri şoförü, aracın önüne geçip faciayı önledi

Kahraman şoför
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Bursa'nın İznik İlçesinde bulunan Yenişehir yolunda, Ersoy Öztepe'nin (43) kullandığı beton mikserinin freni, yokuş aşağı indiği sırada patladı. Ersoy, önünde giden ve aynı firmaya ait olan başka bir beton mikserinin sürücüsü Mehmet Zeki Çölbay'ı (45) selektör yaparak uyardı. Arkadaşının frenlerinin patladığını anlayan Çölbay, kaçmak yerine Öztepe'nin kamyonunun kendi kamyonuna yumuşak bir şekilde çarptırarak yavaşlatmaya çalıştı. Ardından da yavaş yavaş prene basarak, iki mikseri de durdurmaya çalıştı. Ancak, kontrolden çıkan Öztepe'nin kullandığı mikser, bariyerleri de aşarak şarampole devrildi. Ersoy Öztepe, araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Onu durdurmaya çalışan Mehmet Zeki Çölbay ise yaralandı. Tarihi İznik ilçesini gezmeye gidenler nedeniyle Pazar günü yoğun olan yolda, olası bir facia ucuz atlatıldı.
Erzurum'da Salih Karademir'in kullandığı otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.
Elazığ- Bingöl kara yolunda Medeni Coşkun'un (46) kullandığı kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Resul Çiğci (34) öldü. Aynı yoldaki Şeyhhacı köyünde de yolun karşısana geçmeye çalışırken otomobil çarpan İbrahim Halil Yıldız (63) öldü.
Çorum, Bursa ve Antalya'daki kazalarda da 3 kişi öldü.

Remzi YILMAZ-Muharrem DOĞANTEZ Hasan ÇAKMAK-Ali ALTUNTAŞ- Remzi -Ertuğrul ÖZDEMİRErdoğan ÖZTÜRK/SABAH

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Kahraman şoför
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