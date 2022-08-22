Almanya, kahraman Türk'ü konuşuyor. Köln kentine bağlı Eil kasabasında 16 Ağustos'ta otomobiliyle kızını okuldan alan Mustafa Aytaş, önündeki araçta yolunda gitmeyen bir durum olduğunu fark etti. Müdahale etmek için arabanın yanına yaklaşan Aytaş, şoförün bilincini kaybettiğini gördü. Otomobiliyle, bilincini kaybeden sürücünün bulunduğu arabanın önüne geçen Aytaş, yavaş yavaş fren yaparak aracı durdurmayı başardı. O anları anlatan Aytaş şöyle konuştu:Araç sağa gidip bariyerlere çarptı. Yolun sol tarafına geçen araç daha sonra karşıdan gelen büyük bir ciple çarpışma tehlikesi geçirdi. Diğer araç, bisiklet yoluna girerek kendini kurtardı. O an kızıma 'Bir sıkıntı var, sıkı tutun' dedim. Aracı solladım. Sürücü kadın baygındı. Arabanın önüne geçtim ve yavaşça benim aracıma çarpmasını sağlayarak durdurdum.Kadını araçtan çıkartıp yere yatırdım ve kalp masajına başladım. Nabzının atmadığını fark ettim. Doktorlar ve helikopter gelene kadar kalp masajına devam ettim. Birçok kişi olayla çok ilgilenmedi, bu benim zoruma gitti. Benim için önemli olan insandır. Olaydan sonra yanıma gelenler 'Mustafa sen kahramansın' dediler. Ama ben bunu hiç düşünmedim.Hayatını kurtardığım kadının 4 gün sonra öldüğünü öğrendim. Bu duruma çok üzüldüm. Kadının oğlu evimize gelmiş ve evde olmadığımız için bize bir mektup bırakmış. Annesinin kaza nedeniyle değil, başka hastalıklar nedeniyle öldüğünü yazmış.