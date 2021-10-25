Kahramana veda

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz
2016'daki darbe girişiminde Atatürk Havalimanı
'na giden tankları, egzozuna giysilerini tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş (42), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıntaş'ın cenazesi Şanlıurfa
'da toprağa verildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na giden tankları, Şanlıurfalı Danyal Şimşek ile egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran lokanta sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası olan Kıntaş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Düzenlenen cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Gazinin cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na defnedildi.
TANKLARIN EGZOZUNU ELBİSESİ İLE TIKADI
15 Temmuz Gazisi Kıntaş, tankları nasıl durdurduklarını şöyle anlatmıştı: "Tankların önüne geçtik. 'Acaba biz bu tankı nasıl durdurabiliriz' diye düşünürken kalabalıktan 'Tankların egzozlarını kapatırsak tanklar stop eder' diye bir ses duyduk. Ben ona Hızır A.S. diyorum çünkü o arkadaşın kim olduğunu hiçbir zaman bulamadık. Bunun üzerine biz elbiselerimizle tankların egzozlarını ve filtrelerini tıkamaya başladık. Tanklar bu şekilde stop etmeye başladı."