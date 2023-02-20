Kahramanlar büyük coşkuyla karşılandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde tahribata sebep olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin hemen ardından tüm imkanlarıyla seferber oldu. 256 araç ile deprem bölgelerinde görevlendirilen 508 personel, 50'ye yakın vatandaşın enkaz altından sağ çıkardı. Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'te çalışan kahramanlar Sakarya'da aileleri, arkadaşları ve meslektaşları tarafından itfaiye binası önünde alkışlarla karşılandı. Ailelerinin kendilerine sürpriz yaptıklarını belirten itfaiye erleri, yaşanan 14 günlük özlemi boğazları düğümlenerek anlattı.

Depremde enkaza dönen bazı binaların betonlarının kum olduğunu belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Emrullah Tezgel, "Bir binayı düşünün, 7 katlı bir bina. Binanın 3 katı ezile ezile aşağıya inmiş. Buradan oraya inmek için 4 kat aşağıya inmemiz lazım. Bunu kazmak için onun betonunu, kirişini kırıp demirlerini ayrı kesip bir alt kata ulaşmak lazım. Bu da hemen hemen 1 katta takriben 2 saatlik bir sürecimizi alıyor. Ama bazı betonlar maalesef bildiğimiz kum." dedi.

Günlerce can kurtarmaktan başka hiç bir şey düşünmediklerini, yemek ve uyumanın bile akıllarına gelmediğini ifade eden ekip amiri Beytullah Demir, "6 Şubat günü haberi aldığımızda ilk ekip hazırlandı ve yola çıktı. Ortamda bir kaos vardı, herkes bir taraftan birşeyler söylüyor. Hırsızlık gibi söylemler oldu. Biz tabi bunları çok dikkate almadan enkaza yöneldik ve kurtarma çalışmalarımıza başladık. Oraya gidiş amacımız enkaz altındaki kişilere elimizi uzatıp onları oradan çıkarabilmekti. Ve bunu da Allah'ın izniyle başardık. Enkaz altındaki kişileri hasarsız bir şekilde çıkarmak için elimizden gelen gayreti sağladık ve bunu da başardık. 30'un üstünde can kurtardık" diye konuştu.

Demir, "Betonlar beklediğimiz kadar dayanıklı çıkmadı. Demirleri çok rahat kesebiliyorduk. En çok gördüğümüz problemlerden bir tanesi kullanılan kumun uygun olmaması oldu. Bazı inşaatlarda da uygun miktarda demirin olmadığını gördük. Tabi bunlar eski yapılar. Tabi bir de Ekrem Yüce başkanımız bizi yalnız hissettirmedi. Belediye başkanımızın bizim yanımıza gelerek bizim yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Allah bu günleri bir daha yaşatmasın. " diye söyledi.

İlk enkaz tecrübesini yaşayan 1999 doğumlu İbrahim Ethem İçsönmez, "Ekibin K-9 görevinde yer alıyorum. Bizim öncelikli çalışmalarımız tabi ki canlıya ulaşmak. Enkaz köpeklerimizle özellikle canlı üzerine arama çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz enkazdan canlıları çıkarttı, çok mutluyuz. Köpeğimiz yaklaşık toplam 9 canlıya ulaşmamızı sağladı. Mutluyuz. Çalışmalarımızın daha iyi bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Ailesinin karşılamaya geleceğinden haberi olmadığını aktaran itfaiye eri Halil İbrahim Kuru, "Oranın duygusu ile buranın duygusu çok ayrı. Burada ailemizle beraber olduk, mutluyuz. Oradaki anı ve duygularımızı anlatmak mümkün değil. Ben ailemin burada olacağını beklemiyordum. Normal protokol karşılaması bekliyordum burada. Ailemi burada görünce şok yaşadım, hiç beklemiyordum. Büyük bir sürpriz oldu benim için" derken, eşi Şenay Kuru ise, "Çok güzel bir duygu, heyecanla bekledik gelmesini. Allah'a şükür sağ salim geldiler" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Yavuzhan Mollaoğlu ise, "Oradaki duygularımız çok farklı, zor şeyler yaşadık. İnsanların üzüntülerini paylaşmak, el uzatmak da, uzatamamak da tarifsizdi. Buraya gelmek bir anda atmosferimizi değiştirdi. Oradaki gördüklerimizden sonra buradaki ortam bizi sevindirdi, mutlu olduk" şeklinde konuştu.