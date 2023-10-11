’Kahramanlar’ operasyonlarında 27 terör örgütü üyesi yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında terörle mücadeleye yönelik 8 ilde çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne yardım etmek', 'terör örgütüne finans sağlamak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 27 şüpheli, yakalandı.