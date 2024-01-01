Kahramanlar yeni yılda da vatan nöbetinde

Türkiye-Irak-İran üçgenindeki stratejik öneme sahip 3 bin 250 metre rakımlı bölgede komandolar, bir yandan operasyonlarını sürdürürken, bir yandan da gece-gündüz elleri tetikte huzur ve güvenin sağlıyorlar. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu hava sıcaklığının zaman -20 dereceye kadar düştüğü üs bölgelerinde kahramanlar, sergiledikleri cesaretleriyle dosta güven düşmana ise korku veriyor.

Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanlığı'nda görevli komandoların görev yaptığı üs bölgelerinde, kış boyunca kara yolu kapanan, çoğu zaman havadan da ulaşılması mümkün olmayan bölge, hiç ikmal almadan aylarca askerlerin ve binadaki ihtiyaçların karşılanabileceği malzemelerle desteklendiği belirtildi.