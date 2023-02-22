Kahramanlara coşkulu karşılama

felaketinin ardın bölgeye giden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel arama kurtarma ekibi Sakarya'da döndü. Kahramanlar aileleri ve meslektaşları tarafından büyük coşkuyla karşılandı. 256 araç ile deprem bölgelerinde görevlendirilen 508 personel, 50'ye yakın vatandaşın enkaz altından sağ çıkardı. Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'te çalışan kahramanlar Sakarya'da aileleri, arkadaşları ve meslektaşları tarafından itfaiye binası önünde alkışlarla karşılandı. Ailelerinin kendilerine sürpriz yaptıklarını belirten itfaiye erleri, yaşanan 14 günlük özlemi boğazları düğümlenerek anlattı.