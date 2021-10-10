Kahramanların yayla mesaisi

KOVID-19 salgınıyla mücadele eden kahraman sağlık çalışanları, Rize
'nin yaylalarında, çay bahçelerinde ve yüksek kesimdeki köylerde aşılama çalışmalarına devam ediyor. İki doz aşılama oranının yüzde 71'i geçtiği kentte, köy ve mahalle muhtarları ile görüşerek aşı olacak kişileri belirleyen ekipler, Rize'nin en yüksek kesimindeki Çamlıhemşin
ilçesine bağlı yayla ve köylere gidiyor. Ekipler zaman zaman patika yollardan yürüyerek ulaştıkları bölgede, aşılama ve bilgilendirme yapıyor. Muhtarlıkların belirledikleri alanlarda toplanan vatandaşları aşılayan ekipler, sırası gelmesine rağmen bahçe işleri veya çeşitli nedenlerle aşı olmayanları bilgilendirip aşılıyor. Çamlıhemşin İlçe Entegre Hastanesi
Doktoru Serdar Tabakoğlu, "Onların bir teşekkür etmesi tüm yorgunluğumuzu alıyor" dedi.