Kahramanlık müzesine katkıya ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve müzenin detaylarının anlatıldığı kısa film gösteriminin yapıldığı törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Müzenin konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek Gaziantep'in müzeler kenti olduğunu belirtti. Gül, "Gaziantep'e gelen insanlar Zeugma Müzesi'nde tarih ve mozaik görür. Panorama müzesinde ise destanımsı kahramanlık görür. Burası Türkiye'nin en güzel müzelerinden birisi oldu. Burası yapılan bağışlarla turizm anlamında bir değer oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederken, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep modelinin yerel ve ulusal ölçekte getirdiği kazanımları hatırlatarak, 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'nin ortak aklın bir ürünü olduğunu söyledi. Şahin, Gaziantep modelinin neyin varsa ortaya koymak olduğunu dile getirerek, "Birinin canı vardır ortaya koyar. Diğerinin malı veya parası vardır ortaya koyar. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatacağız, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun. Herkes bizim için birinci sınıf vatandaştır. Bu şehir şehri emindir. 2 milyonun emanetçisi olmak, kurdun, kuşun, ağacın herkesin sana teslim olduğu şehr-i emin olmak büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in çok özel bir şehir olduğunu hatırlatan Şahin, "Gazi şehrin ne kadar özel olduğunu bu panorama müzesinin her noktasında yüreğinizle hissediyorsunuz. Kendimize güveniyoruz. Kendi değerlerimize güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz. 'Müze' deyip geçmeyin müze hafızadır, pusuladır. Geçmişten alınan ilhamdır. Geleceğe enerjidir. Çok işimiz ve uzun yolumuz var. Akıllı şehirler nasıl olur, akıllı insanlarla olur. Yani hangi babayiğit savaş halindeyken fabrikalar çalıştırır. Hangi babayiğit zerdali çekirdeği yiyerek direnir" diye konuştu.

Mimar Bekir Sıtkı Severoğlu ise, "Müzenin hikayesi burada, yaşanmışlıklar her şey burada. Bu müzenin yapımında Başkanımız Fatma Şahin buraya yüreğini koymasaydı bu müze projesi gerçekleşmezdi. Bu müze Güney Cephesinin müzesi, Adana, Gaziantep, Hayat, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ın müzesi. Türkiye'nin müzesi. Burası ileriki yıllarda İngilizlerin Fransızların bizden özür dileyecek bir alt yapıya sahip olan bir müzedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından müzenin açılmasında katkıları bulunan 150 isme plaket takdim edildi.

09.02.2022