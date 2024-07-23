Kahramanmaraş 46 derece ile adeta kavruldu

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Kahramanmaraş adeta kavruldu. Öğle saatlerinde sıcak hava nemle birlikte hissedilen sıcaklığı artırınca vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler seçti. Kimisi araçlarında klima açarak serinlerken bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerine akın etti.

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Yurtta genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapılırken, birçok ilde 40 derecenin üzerinde görülen hava sıcaklıkları Kahramanmaraş'ta zirve yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 46 DERECE İLE KAVRULDU

Kahramanmaraş'ta termometreler saat 13.00 ila 16.00 saatleri arasında 46 dereceyi gösterdi. Neminde etkisiyle daha da şiddetli hissedilen sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için farklı yöntemler seçti. Bir vatandaş, sıcaktan korunmak için yüzüne eliyle gölgeleme yaparken, bir anne ise oğlunun karnesini başının üzerine tutarak güneşten korundu, bir esnaf ise başına geçirdiği ıslak havlu ile gezdi. Bazı vatandaşlar kentte ağaç gölgelerine akın ederken kimileri ise araçlarında klima açarak oturdu. Vatandaşlar bu mevsimde ilk defa böyle bir sıcaklığa tanıklık ettiklerini dile getirdi. Kahramanmaraşlıların pek çoğu yüksek sıcaklık dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih etti.

