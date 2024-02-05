Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil edildi

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yapılacak anmalarda yoğunluk yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"06 Şubat 2023 tarihinde, İlimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06 Şubat 2024 tarihinde bir 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Adıyaman'da 6 Şubat'ta depremin yıl dönümü nedeniyle okullar tatil edildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Valiliği, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezle depremlerinin yıl dönümü nedeniyle okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle 06 Şubat 2024 günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan illerden olan Malatya'da depremin yıldönümü nedeniyle 6 Şubat'ta tüm okullar tatil edildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır" denildi.