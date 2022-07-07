Kahramanmaraş bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Maraş bayram namazı saat kaçta kılınacak saati birçok vatandaş tarafından sorulmaktadır. Diyanet il il bayram namazı saatlerini paylaşarak hangi ilde ne zaman bayram namazı kılınacak sorusunun cevaplarını vermiş oldu. Maraşlılar da Kahramanmaraş bayram namazı saati 2022'yi merak ediyor. Peki, Maraş bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar!
MARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kahramanmaraş bayram namazı saati 05.52 olarak Diyanet tarafından açıklandı.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.