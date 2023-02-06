Kahramanmaraş depreminin yer altındaki ürkütücü sesini kaydetti

"SARSINTI SÜRELERİ GİBİ ÖLÇÜTLER AYIRT EDİLEBİLİR

Böylece frekans içeriği insan kulağının duyabileceği eşiklere yükseltilir. Her bir depremde aynı sıkıştırma parametreleri kullanılarak karakteristik sesler üretilebilir ve depremlerin kaynak özellikleri, sarsıntı süreleri gibi ölçütler ayırt edilebilir" dedi..



Sesin ürkütücü bir şekilde hissedildiğini belirten Livaoğlu, "Doğu Anadolu tektonik rejiminin ürettiği 7.7 moment büyüklüğündeki bu yıkıcı depremin de ses karakteristiği incelendiğinde, ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını göstermektedir" diye konuştu.

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