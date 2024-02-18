Kahramanmaraş depremleri sonrası Kayseri’de 8 santimetrelik kayma oldu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yapılan çalışmalarda Kayseri'nin 8 santimetre kaydığını belirten Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kahramanmaraş'a yakın olan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde ise bu kaymanın 60 santim olduğunu belirtti.

ENDİŞEYE GEREK YOK

Yaşanan kaymalar nedeniyle endişe edilmemesi gerektiğini kaydeden Adnan Evsen; "6 Şubat depremlerinden sonra sahada yapılan çalışmalara göre; Pınarbaşı ve Sarız'da 60 cm'lik bir kayma olduğu belirlenmiştir. Bu kayma hareketi 6 Şubat depremlerinden sonra tektonik olaylara bağlı olarak gerçekleşmiş ve olağandır. Deprem anlam taşımaz, iyi veya kötü olarak yorumlanamaz.

Sadece koordinat sapmaları olmuştur. Kayseri'deki bu kayma değerleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları (SHKMMB) ile beraber yeniden hesaplanarak düzeltme yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Pınarbaşı ve Sarız'da 60 cm'lik kayma hareketi 6 Şubat günü olan depremler ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle saat 13:24'te olan Elbistan merkezli Çardak Payının sol yönlü hareketi sonucunda olduğu düşünülmektedir. Endişe edecek bir durum yoktur" diye konuştu.