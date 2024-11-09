Kahramanmaraş Emniyeti 20 yıl önceki cinayeti aydınlattı

Bekir Alıç isimli şahıs 04 Haziran 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek 2005 yılı içerisinde her ikisinin de isimleri Fatma Alıç olan ablalarının kayıp olduğunu ve kendilerinden o tarihten bu zamana kadar herhangi bir haber alamadıklarını beyan etmesi üzerine yapılan çalışmalarda; Yaklaşık 20 yıldır kayıp olan iki kız kardeş olan Fatma ALIÇ (1974 doğumlu) ve kardeşi Fatma ALIÇ (Gülcan olarak bilinen -1981 doğumlu) isimli şahısların, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı B .Y'nin kıskançlık sebebiyle kuzeni olan M.D ile birlikte öldürüldüğü ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Sarıkaya mevkisinde bulunan bağ evinin bahçesine gömüldükleri tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat ile bahse konu bağ evinin bahçesinde yapılan kazılar neticesinde iki kadına ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Çalışmaların devamında yapılan operasyon ile olayın şüphelileri M .D -B.Y isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Kız kardeşlerin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.D., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'Kim öldürdü? Pişman mısınız? Bu zamana kadar neden teslim olmadınız?' soruları üzerine, 'Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Korktum. İkisini de ben öldürdüm' dedi. Soruşturma "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan mevcutlu olarak devam ettiği belirtildi.