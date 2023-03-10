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Giriş Tarihi: 10.3.2023 14:41 Son Güncelleme: 10.3.2023 15:26

Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Bingöl M Tipi cezaevi boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depreminde hasar gören Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan mahkûmların tamamı nakledildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Bingöl M Tipi cezaevi boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerinin ardından, Bingöl M tipi Cezaevinde hasar oluşması nedeniyle mahkûmların tamamı tahliye edildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 - 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet vermiştir. Söz konusu depremler Bingöl ilinde de hissedildiğinden deprem kuşağında yer alan tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de deprem felaketine karşı önleyici tedbirlerin alınmasında zorunluluk hâsıl olmuştur. Zira Bingöl ilinin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında bulunması, deprem uzmanlarının bölgeye dikkat çekmesi ve bölgenin jeolojik yapısı bir bütün olarak değerlendirildiğinde olası bir depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir. Bu nedenle, bizzat Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'ın talimatları ile Adalet Bakanlığına bağlı tüm kamu kurum ve kuruluş binalarının olası bir depreme dayanaklık açısından genel değerlendirilmelerini temin amacıyla çalışma başlatılmış olup, Bingöl M Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yetkili mercilere derhal inceleme yaptırılmıştır. Yapılan değerlendirmede, 1992 yılında hizmete giren, 500 kişi kapasiteli Bingöl M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu hizmet binasının, can ve mal güvenliğini temin amacıyla boşaltılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Adalet Bakanımızın talimatı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alınan bu Kararda Ceza infaz Kurumumuzda bulunan tüm vatandaşlarımızı güvenliği ön planda tutulmuş olup, bu kapsamda Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan 72 tutuklu ve 191 hükümlü 09 Mart 2023 tarihi itibariyle kapasite/müsaittik durumuna göre yakın çevre illerde bulunan cezaevlerine sevk edilmiştir"


Bu vesile ile ülkemizde yaşanan bu ağır deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve depremzede vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Bingöl M Tipi cezaevi boşaltıldı
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