Kahramanmaraş Türkiye’ye değer üretiyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Şehirdeki belediyecilik çalışmalarıyla ilgili yapılan sohbetin ardından Başkan Güngör heyete hediye takdim etti. Ziyaretleri dolayısıyla Başdenetçi Malkoç'a teşekkürlerini ifade eden Başkan Güngör, "Bugün şehrimizde Kamu Başdenetçisi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti misafir ediyoruz. Sayın Malkoç'a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞEHRİN GÜZELLİKLERİ TAÇLANIYOR



Şehri her ziyaretinde daha da mesafe alındığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Malkoç, "Kahramanmaraş, Türkiye'nin güzide şehirlerinden birisi. Mert, yiğit, kahraman, çalışkan ve cesur insanların şehri. Sayın Başkanımızın burada yapmış olduğu belediyecilik çalışmaları Kahramanmaraş'taki güzellikleri taçlandırmış durumda. Büyükşehir Belediyesi, Valiliği ve Üniversitesi ile huzurlu ve örnek bir kent. Türkiye'de bütün şehirler Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birbiriyle yarışmakta, birbirlerini gelişmeleri için teşvik etmekteler. Kahramanmaraş'ın da Türkiye'ye büyük katkılarda bulunduğuna ve değerler ürettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.