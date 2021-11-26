Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş Türkiye’ye değer üretiyor!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 22:54

Kahramanmaraş Türkiye’ye değer üretiyor!

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş Türkiye’ye değer üretiyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş’a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Malkoç ziyaret sonrası, “Sayın Başkanımızın burada yapmış olduğu belediyecilik çalışmaları Kahramanmaraş’taki güzellikleri taçlandırmış durumda. Türkiye'nin her yerinden insanlar bu şehrin güzelliklerini görmeliler” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Şehirdeki belediyecilik çalışmalarıyla ilgili yapılan sohbetin ardından Başkan Güngör heyete hediye takdim etti. Ziyaretleri dolayısıyla Başdenetçi Malkoç'a teşekkürlerini ifade eden Başkan Güngör, "Bugün şehrimizde Kamu Başdenetçisi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti misafir ediyoruz. Sayın Malkoç'a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞEHRİN GÜZELLİKLERİ TAÇLANIYOR

Şehri her ziyaretinde daha da mesafe alındığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Malkoç, "Kahramanmaraş, Türkiye'nin güzide şehirlerinden birisi. Mert, yiğit, kahraman, çalışkan ve cesur insanların şehri. Sayın Başkanımızın burada yapmış olduğu belediyecilik çalışmaları Kahramanmaraş'taki güzellikleri taçlandırmış durumda. Büyükşehir Belediyesi, Valiliği ve Üniversitesi ile huzurlu ve örnek bir kent. Türkiye'de bütün şehirler Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birbiriyle yarışmakta, birbirlerini gelişmeleri için teşvik etmekteler. Kahramanmaraş'ın da Türkiye'ye büyük katkılarda bulunduğuna ve değerler ürettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Son dakika: Galatasaray'ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! 'Bu G.Saray ligde depara kalkar
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Osman Kavala'nın tahliye talebine ret
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon açıklaması
SON DAKİKA | Gıda etiket yönetmeliği değişiyor: Bu ibareler artık kullanılamayacak!
Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."
Devlet sözünü tuttu: Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş Türkiye’ye değer üretiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA