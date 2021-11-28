Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemeler gerçekleştirmek üzere şehre gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen ziyarette Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel yer aldı. Gerçekleştirilen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yeni stadyum çalışmalarını da içeren sunum yaptı ve toplantının ardından şehre yeni stadyum müjdesi geldi.

YENİ STADYUM

Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nda yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Kahramanmaraş'ın gençlik ve spor yatırımlarını çok önemli bir seviyeye getirdik. Bizim yerel yönetimlerle işbirliğimizi en güçlü şekilde sürdürdüğümüz illerin başında Kahramanmaraş geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onikişubat stadı ve Hanefi Mahçiçek stadıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Burada da Büyükşehir Belediyesi ile güçlü bir işbirliğine gidiyoruz. Hanefi Mahçiçek Stadyumunu yeni ve modern bir stada dönüştürüyoruz. Ben Kahramanmaraş için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'LE YENİLENİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise açıklamasında, "Öncelikle Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye'mizde bir toplantı yaptık. Burada Onikişubat ve Hanefi Mahçiçek stadının karşılıklı olarak değişimi kararı aldık. Ve şimdi inşallah Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nu Büyükşehir Belediyemiz, bakanlığımızın da destekleriyle yapacak. Huzurlarınızda ben değerli bakanıma ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

DETAYLARI BAŞKAN GÜNGÖR PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Kahramanmaraş programının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör değerlendirmelerde bulundu. Başkan Güngör, "Gençlik ve Spor Bakanımızla gün boyu toplantı ve alan ziyareti gerçekleştirdik. Daha önce de Sayın Bakanımızla görüşmelerimiz olmuştu. Burada en önemli hususlardan biri de şehrimizdeki stadyum sorununun çözülmüş olması. Bununla da ilgili olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İki stadyumumuzda depremsellik standartlarına uymuyordu. Onikişubat Stadyumumuz eski ve bugünün şartlarında şehir içinde kalan bir yapı. Bu tesisin dönüşümü de gerekiyor. Bir de Hanefi Mahçiçek Stadyumumuz var. Tabi bu tesis de standartların altında. Gençlik Spor Bakanlığımıza, Onikişubat Stadyumunun Büyükşehir Belediyesi'ne, Hanefi Mahçiçek Stadyumunun da Bakanlığımıza devrini ve Hanefi Mahçiçek Stadyumunun yerine yeni bir stadyum inşası önerdik. Bugün bu çalışmayı sonuçlandırdık. Hanefi Mahçiçek Stadyumu spor kompleksi olarak dönüştürülecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütçe desteği olacak. Kahramanmaraş'ımıza yakışır bir stadyum ve kompleks inşa edeceğiz. Onikişubat Stadyumu'nun yerine de şehrimize katkı sağlayacak bir proje düşünüyoruz. Çok önemli bir müjdeydi. Tekrar başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SEMT SAHALARI VE SU SPORLARI MERKEZİ

İki müjdeli haberi daha paylaşan Başkan Güngör, "11 Milyon TL'lik ilave bir destek de aldık. Mahallelerimize 40'in üzerinde sentetik saha ve basketbol alanları kazandıracağız. Ayrıca Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün Su Sporları Merkezi var. Bu alanı daha fonksiyonel bir biçimde kullanmak istiyoruz. Alanın Büyükşehir Belediyemize devrini istedik, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Su sporları merkezini daha aktif bir biçimde kullanacağız. AK Parti hükümetimizin şehrimize çok önemli yatırımları var. Bugün de yeni müjdeler aldık. Tüm şehrimize, Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.