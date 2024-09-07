Haberler Yaşam Haberleri Vali Ünlüer'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Şimdilik olumsuz bir durum yok
Giriş Tarihi: 7.9.2024 11:10 Son Güncelleme: 7.9.2024 11:14

Vali Ünlüer'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Şimdilik olumsuz bir durum yok

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Vali Ünlüer’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Şimdilik olumsuz bir durum yok

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve çevre illerden de hissedildi.

Deprem sonrası açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer; "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarı ile olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi.

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Vali Ünlüer'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Şimdilik olumsuz bir durum yok
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