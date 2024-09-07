Vali Ünlüer’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Şimdilik olumsuz bir durum yok

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve çevre illerden de hissedildi.

Deprem sonrası açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer; "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarı ile olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi.