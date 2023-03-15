Kahramanmaraşlı depremzede, depremde 30 yakınını kaybetti

Zor durumda olduklarını belirten Ustamazman, "Yapacak hiçbir şey yok. Hayat devam ediyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Gıda ve yemek veriliyor ama su sıkıntımız var. Benim yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti. Bir şey yapamıyoruz. Bu bir kıyametti. İnsanların evleri, iş yerleri, canları gitti. Burası hayalet şehir oldu" dedi.