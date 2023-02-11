Kahramanmaraş’ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde binaların yıkılmasına yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma ekipleri seferber edilirken çalışmalar aralıksız sürüyor.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAĞ OLARAK KURTARILDI
Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesindeki enkazda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler,16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ı kurtarmak için verdiği çaba sonuç verdi. Kamilcan tam 119 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Kamilcan, enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilere, "Bugün günlerden ne?" diye sordu.
AMBULANSA ALINDI
Küçük çocuğun genel sağlık durumunun ilk belirlemelere göre iyi olduğu öğrenilirken tedavisinin tamamlanması için sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.