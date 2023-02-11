Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı
Giriş Tarihi: 11.2.2023 03:11 Son Güncelleme: 11.2.2023 03:13

Kahramanmaraş'ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta 119 saat sonra 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, sağ olarak kurtarıldı. Palmiye sitesindeki enkazdan sağ olarak çıkarılan Kamilcan Ağdaş, görevlilere "Bugün günlerden ne?" diye sordu.

Kahramanmaraş’ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde binaların yıkılmasına yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma ekipleri seferber edilirken çalışmalar aralıksız sürüyor.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesindeki enkazda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler,16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ı kurtarmak için verdiği çaba sonuç verdi. Kamilcan tam 119 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Kamilcan, enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilere, "Bugün günlerden ne?" diye sordu.

AMBULANSA ALINDI

Küçük çocuğun genel sağlık durumunun ilk belirlemelere göre iyi olduğu öğrenilirken tedavisinin tamamlanması için sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

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Kahramanmaraş'ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı
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