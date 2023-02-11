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Giriş Tarihi: 11.2.2023 18:45 Son Güncelleme: 11.2.2023 19:06

Kahramanmaraş’ta 134 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarında 134 saat geride kaldı. Enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hadil Beceku Hayrullah mahallesinde bulunan Zümrüt apartmanından 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kahramanmaraş’ta 134 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkımlara neden olan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Hayrullah mahallesindeki Zümrüt apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 16 yaşındaki Hadil Beceku'yu bulunduğu enkazdan sağ olarak kurtardı.

134 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Arama kurtarma çalışmalarında 6. güne gelinirken, çalışmaların 134. saatinde Zümrüt apartmanında enkaz altında sesi alınan Hadil Beceku sağ olarak kurtarıldı.

EN SEVDİĞİ YASTIĞIYLA HAYATTA KALMIŞ

Hadil Beceku'nun enkaz altında kalmadan en sevdiği yastığına sarıldığı, daha sonra ise apartman üzerine çöktükten sonra yastığı kafasının altına alarak hayatta kaldığı öğrenildi.

HADİL İSMİNDEKİ İNCE DETAY

134 saat sonra Kahramanmaraş'ta bulunan Zümrüt apartmanından sağ olarak kurtarılan Hadil'in isminin, "cennet güvercinlerinin sesi" anlamını taşıdığı öğrenildi. Öte yandan, Hadil Beceku'nun anne ve babasının enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği, 3 kardeşinin ise halen enkazda olduğu bilgisi edinildi.

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Kahramanmaraş’ta 134 saat sonra gelen mucize
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