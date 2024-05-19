Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile başladı

Türkiye'nin dört bir yanını olduğu gibi Kahramanmaraş'ı da 19 Mayıs coşkusu sardı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, düzenlenen fener alayı ile başladı.

Şehir protokolü ve vatandaşlar; mehteran takımı eşliğinde meşaleler, marşlar ve açılan dev Türk Bayrağı ile Onikişubat Parkı'ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Fener alayının ardından değerlendirmelerde bulunan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Bugün düzenlediğimiz fener alayı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına başladık.

Tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah şehrimizi gençlerimizle birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.