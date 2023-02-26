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Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:34

Kahramanmaraş’ta 404 noktada temizlik uygulaması

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek muhtemel salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için şehir genelinde ilaçlama, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İHA
Kahramanmaraş’ta 404 noktada temizlik uygulaması

Ülkenin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerin de katkılarıyla toplamda 120 araç ve 614 personel, 404 noktada çalışmalarını sürdürürken şehir çöp ve atıklardan temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çadır ve konteyner kentler, hastaneler, ana cadde ve sokaklar ile ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla şehir çöp ve atıklardan temizlenerek meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

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Kahramanmaraş’ta 404 noktada temizlik uygulaması
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