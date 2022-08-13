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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 06.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Kahramanmaraş Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun değerli Kahramanmaraşlılar. İlimizde yaşanan deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Afet çalışma gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
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