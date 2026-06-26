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Giriş Tarihi: 26.06.2026 14:59

Kahramanmaraş’ta acı olay! Yangında 3 engelli kardeş can vermişti! Acılı ağabey feryat etti: Annemin gözleri önünde…

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen yangında engelli 3 kardeş hayatını kaybederken, anne ve diğer kardeş yaralı olarak kurtulmuştu. Talihsiz kardeşler dualarla son yolculuğuna uğurlanırken feci olayda kardeşlerini kaybeden Mikail Saltalı’nın sözleri yürek dağladı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta acı olay! Yangında 3 engelli kardeş can vermişti! Acılı ağabey feryat etti: Annemin gözleri önünde…
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Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangında engelli olduğu öğrenilen Mustafa Saltalı (46), Esra Saltalı (44) ile Muhammed Ali Saltalı (31) hayatını kaybederken, anne Hatice ve diğer oğlu Abdulgani Saltalı ise yaralanmıştı. Yangında hayatını kaybeden kardeşler için cenaze töreni düzenlendi. Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması sonrası engelli kardeşler, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

"GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI KAYBETTİ"

Yangında kardeşlerini kaybeden Mikail Saltalı, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Allah'ın emri. Toplamda biz 8 kardeştik, 5 erkek, 3 kız. 3 engelli kardeşim vefat etti. Ben olay günü Çağlayancerit Mahallesi'ndeydim. Haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm ve geldim. Geldiğimde kardeşlerim vefat etmişti. Annem elinden geleni yaptı. Ağabeyim 46 yaşındaydı ve ona rağmen yıllarca baktı. Annem her zaman evlatlarının yanındaydı, gözlerinin önünde onları kaybetti. Ev kullanılmayacak durumda. Sağ olsun belediyemiz bize gereken yardımı gösteriyor" diye konuştu.

SON YOLCULUKLARINA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDILAR

Cenazeye Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT #YANGIN

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Kahramanmaraş’ta acı olay! Yangında 3 engelli kardeş can vermişti! Acılı ağabey feryat etti: Annemin gözleri önünde…
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