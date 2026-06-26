Kahramanmaraş’ta acı olay! Yangında 3 engelli kardeş can vermişti! Acılı ağabey feryat etti: Annemin gözleri önünde…

"GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI KAYBETTİ"



Yangında kardeşlerini kaybeden Mikail Saltalı, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Allah'ın emri. Toplamda biz 8 kardeştik, 5 erkek, 3 kız. 3 engelli kardeşim vefat etti. Ben olay günü Çağlayancerit Mahallesi'ndeydim. Haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm ve geldim. Geldiğimde kardeşlerim vefat etmişti. Annem elinden geleni yaptı. Ağabeyim 46 yaşındaydı ve ona rağmen yıllarca baktı. Annem her zaman evlatlarının yanındaydı, gözlerinin önünde onları kaybetti. Ev kullanılmayacak durumda. Sağ olsun belediyemiz bize gereken yardımı gösteriyor" diye konuştu.