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Giriş Tarihi: 2.3.2023 13:43

Kahramanmaraş'ta bir taksici, Kayseri'ye götürdüğü depremzededen 11 bin lira aldı

Kahramanmaraş'ta bir taksici, Kayseri'ye götürdüğü depremzededen 11 bin lira talep ettiği öne sürüldü. Depremzede, yaptığı araştırmada Kahramanmaraş-Kayseri arası taksi ücretinin 4 bin lira olduğunu öğrenince Kayseri Adliyesine giderek taksiciden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Kahramanmaraş’ta bir taksici, Kayseri’ye götürdüğü depremzededen 11 bin lira aldı

Depremden 3 gün sonra Kayseri'ye gelmek isteyen afetzede M.A.A, Kahramanmaraş'taki taksici A.O. ile irtibata geçti.

Görüşmede A.O'nun, depremzede vatandaştan 11 bin lira talep ettiği öne sürüldü.

M.A.A, mecbur kaldıkları için taksicinin istediği ücretin 3 bin lirasını Kahramanmaraş'ta, kalanını ise Kayseri'ye ulaştıktan sonra verdi.

TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

M.A.A, yaptığı araştırmada, Kahramanmaraş-Kayseri arası taksi ücretinin 4 bin lira olduğunu öğrenince Kayseri Adliyesine giderek taksiciden şikayetçi oldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine A.O. hakkında soruşturma başlatıp Kahramanmaraş'taki adli makamlara resmi yazıyla bilgi verdi.

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