Kahramanmaraş’ta deprem: Ordu tüm birimlerini seferber etti

BAŞKAN GÜLER: "YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Depremin ilk anından itibaren ekiplerin koordinesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaraların sarılması için seferber olduklarını söyledi.

Deprem bölgesine insani yardım malzemesi götürülmesi için çağrıda bulunduklarını ve saat 13.00'e kadar yardım malzemelerinin toplanacağını aktaran Başkan Güler, "Türkiye'de yaşanan deprem ile birlikte ekiplerimiz hazırlıklarını yaptılar. Sabah saat 6'da arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere ekiplerimiz yola çıktı. Şimdi de 5 bin kapasiteli mobil mutfak tırımız yola çıktı. Böyle günlerde birlik beraberliğimizi daha anlamlı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hepimiz birlikte acılarımızı ve eksiklerimizi paylaşacağız. Dolayısıyla Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Böyle günlerde birlik beraberliğimizi ortaya koyup kayıplarımızı hissettirmemeye çalışacağız. Bütün arkadaşlarımız hazırlıkta. Tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum, kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eksiklerimizi bir an önce tamamlayacağız. Şimdi de bir kampanya başlattık. Battaniye, uyku tulumu, çocuk bezi gibi diğer ihtiyaç malzemeleri için kampanya başlattık. Zamana karşı bir yarış içerindeyiz" dedi.