Kahramanmaraş’ta depremin gölgesinde çadırda ilk teravih

İlk teravih namazını kılmak için Abdülhamid Han Camii yanında kurulan çadıra gelen 82 yaşındaki Osman Tekiş, "Ramazan burukta geçse, ağlayarak da geçse boynumuz eğik" dedi. Harun Kişi ise, "Başımızın tacı ramazan hoş geldi, Allah'a şükürler olsun rabbim bize bu canı bağışladı, bu günlere çıkardı" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremin gölgesinde karşılanan ve "On bir ayın Sultanı" olarak adlandırılan Ramazan ayının ilk teravih namazı Türkiye'nin dördüncü, Kahramanmaraş'ın ise en büyük camii olan Abdülhamid Han Camii avlusunda kurulan 2 bin kişilik çadır içerisinde kılındı. Depremin gölgesinde girilen Ramazanın ilk teravihinde çadır içerisinde kılınan namaza ilgi yüksekti.

"RAMAZAN BURUKTA GEÇSE, AĞLAYARAK DA GEÇSE BOYNUMUZ EĞİK"

Depremin getirdiği hüznü Ramazanın gelişiyle hafiflettiklerini söyleyen Osman Tekiş (82), "Allah'tan geldi, böyle oldu. Mevlam dilerse dünyayı altını üstüne getirir. Ramazan burukta geçse, ağlayarak da geçse Allah'ın verdiğine boynumuz eğik. Sağ olsunlar avluda çadır kurmuşlar, bizler de namazımızı eda edeceğiz inşallah" dedi.

"HEM İBADET HEM SAHUR HEM DE İFTAR VERECEKLER, ALLAH EMEĞİ GEÇENLERDEN RAZI OLSUN"

Ramazan'a buruk olarak girdiklerini söyleyen Çetin Aykutal (41) ise, "Olmasaydı iyiydi ama 11 ilimizde deprem oldu. On bir ayın Sultanı geldi, Allah nasip ederse namazımızı kılacağız. Camii avlusuna çadır kuranlardan, vesile olanlardan da Allah razı olsun. Yapmış oldukları organizasyon çok güzel. İbadetimiz için çadır kurdular, aynı zamanda da sahur ve iftar verecekler. Allah herkesin Ramazanını kabul eylesin" diye konuştu.

"BAŞIMIZIN TACI RAMAZAN HOŞ GELDİ, ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN RABBİM BİZE BU CANI BAĞIŞLADI"

Harun Kişi de, "Ramazan geldi, başımızın tacı geldi hoş geldi. Bugün mübarek gün, kurban olduğum Allah bizi bu günlere çıkardı. Bugünkü halimize şükürler olsun. Buruk geldi ama yapacak bir şeyimiz yok. Rabbim bize bu canı bağışladı. Çadırı kuranlardan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.