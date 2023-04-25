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Giriş Tarihi: 25.4.2023 20:18

Kahramanmaraş'ta depremzedelere su faturası kesilmeyecek

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek.

AA
Kahramanmaraş’ta depremzedelere su faturası kesilmeyecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, devletin ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.

"SU BORCU VARSA BUNLARI DA SİLDİK"

Hasarlı binalarda yıkımın ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla, herhangi bir su taahhüt ücreti alınmayacak. Bunun yanında yıkılmış ve yıkılacak binaların geçmişe dönük su borcu varsa bunları da sildik." dedi.

Güngör, şehrin tekrar imarı ve altyapısıyla yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü kaydetti.

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Kahramanmaraş'ta depremzedelere su faturası kesilmeyecek
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