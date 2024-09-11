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Giriş Tarihi: 11.9.2024 10:08

Kahramanmaraş'ta fazla su istedi: Sopayla dövülerek öldürüldü!

Olay, Kahramanmaraş'ta Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Hayatını kaybeden Mesut Kazancı, aşırı susadığını belirterek Metal fabrikasındaki işçilerden su istedi. İlk şişenin ardından ikinçi şişeyi isteyince su veren kişi Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.

İHA
Kahramanmaraş’ta fazla su istedi: Sopayla dövülerek öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybetti.


Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi. Polis, olayın ardından 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

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Kahramanmaraş'ta fazla su istedi: Sopayla dövülerek öldürüldü!
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