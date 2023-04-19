Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 19.4.2023 16:32

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA
Kahramanmaraş’ta feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı!

Kaza, Göksun-Kayseri kara yolunun Doğankonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'ye giden Seyfullah Kazancı yönetimindeki 46 D 8451 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil ile karşı yönden gelen İsa Yeşilyurt'un kullandığı 06 CTU 153 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücü İsa Yeşilyurt ile Asaf Günçe, Zahir Günçe ve Gülistan Günçe olay yerinde hayatlarını kaybederken, diğer sürücü Seyfullah Kazancı ile birlikte K.G. ve S.K. yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülürken, 4 kişinin cenazeleri de olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: Ne hayaller kurdum bilseniz...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kira fırsatçılarına izin vermeyeceğiz
Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Vaat dağıtan CHP işçisine maaş ödeyemiyor - Melih Altınok yazdı
SON DAKİKA: İBB'den büyük skandal! Cami figürlerini ayaklar altına serdiler! Tepkiler çığ gibi...
7'li koalisyonda trajikomik pazarlık! Akşener'den itiraf gibi açıklama
AK Parti'de hedef kararsız, küskün ve kırgın seçmen
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 15 Mayıs'ı işaret etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA