Kahramanmaraş’ta feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

6 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüleri kurtarmak için zamanla yarıştı. Demir kesme makinesi yardımıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılan sürücüler Salih B. ile Hüseyin K. ve araçlardaki Yusuf K., Hidayet B., Döndü B. ve 8 yaşındaki bir çocuk ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralılardan sürücülerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.