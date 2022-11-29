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Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:59

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Kahramanmaraş'ta korkunç bir kaza meydana geldi. İşçi servis midibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

DHA
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedilen kazada S.K. yönetimindeki 46 S 0346 plakalı işçi servis midibüsü ile M.K.'nin kullandığı 46 ACL 522 plakalı minibüs bulvarda çarpıştı. Kazada işçi servisi devrilerek park halindeki 46 KZ 346 plakalı hafif ticari araca, bu araç da park halindeki 07 EDB 24 ve 34 ZR 1100 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada midibüs ve minibüste bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı
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