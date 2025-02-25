Kahramanmaraş’ta feci kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! Kamyonun altında kaldı...

Kaza, saat 10.00 sıralarında Trabzon Bulvarı'nda meydana geldi. M.K. (50) yönetimindeki 06 EOV 075 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gündeşli'ye çarptı. Kazada, Gündeşli kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gündeşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Gündeşli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.