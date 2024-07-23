Kahramanmaraş’ta genç kız dehşet saçtı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesi'nde K.B. (27) erkek arkadaşı Kemal Kuşçu (30) tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Kemal Kuşçu'yu bıçakladı. Kuşçu, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibinin yaptığı muayenede Kemal Kuşçu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kuşçu'nun cesedi yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. K.B, yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.