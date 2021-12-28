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Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:53

Kahramanmaraş'ta ilginç olay: Firari hükümlü bakın nerede yakalandı!

DHA
Kahramanmaraş’ta ilginç olay: Firari hükümlü bakın nerede yakalandı!

Kahramanmaraş'ta ilginç bir olay yaşandı... 'Silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hacı Ahmet Kaplan (24), kahvehanede okey onarken polisler tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tutuksuz yargılandığı mahkemede 'silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Hacı Ahmet Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda ekipler, Hacı Ahmet Kaplan'ın Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Maaş Kalesi civarında bir kahvehanede olduğunu tespit etti. Kahvehanede okey oynayan Hacı Ahmet Kaplan, polislerin geldiğini görünce dışarı çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kahramanmaraş'ta ilginç olay: Firari hükümlü bakın nerede yakalandı!
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