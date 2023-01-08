Kahramanmaraş’ta ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ heyecanı yaşandı

TOKİ sunumu ile başlayan törende açılış konuşmalarını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve İçişleri Komisyon Başkanı Milletvekili Celalettin Güvenç; Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında hak sahibi olacak vatandaşlara evlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundular.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında bugün hak sahibi olacak vatandaşlarımız için kura çekimi gerçekleştireceğiz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, tüm kurumlarımızca sosyal devlet olmanın bütün gerekleri yerine getirilerek "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmek için büyük çaba sarf ediliyor. Bu vesile ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımı arz ediyor, Yüzyılın Konut Projesi olan konut seferberliğinin kadîm şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, kura çekimi sonucunda ev sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza hanelerinde huzur ve mutluluklar temenni ediyorum." dedi.