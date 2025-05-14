Kahramanmaraş’ta işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gayberli Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'nda meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 46 S 0689 plakalı işçi taşıyan minibüs ile T.E.'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

10'u da devrilen minibüste olmak üzere 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.